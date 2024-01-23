Посадят его всё же или нет? Алек Болдуин может сесть в тюрьму надолго

Адвокаты актера лихорадочно ищут выход из сложившегося положения. У Алека Болдуина мало шансов избежать тюрьмы LEGION-MEDIAНовый год начался для 65-летнего Алека Болдуина, отца восьмерых детей, крайне неудачно.
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