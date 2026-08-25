Валерий Леонтьев исполнил песни Раймонда Паулса на «Новой волне» в Казани

Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на «Новой волне 2026» в Казани. На фестивале вчера прошел юбилейный творческий вечер одного из основателей этого конкурса, композитора Раймонда Паулса, которому в этом году исполнилось 90 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии