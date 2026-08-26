Запорожский суд посадил 74-летнюю женщину на 14 лет за финансирование ВСУ

Запорожский областной суд озвучил приговор в отношении 74-летней жительницы Бердянска. Пенсионерку признали виновной в переводе денежных средств на счета, которые использовались для финансирования Вооруженных сил Украины.
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