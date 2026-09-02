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На Соловках разработали проекты для сохранения наследия архипелага

На Соловках разработали проекты для сохранения наследия архипелага

На Соловецком архипелаге завершился очный этап школы молодых ученых «Окоём». 50 студентов и школьников из 12 регионов России разработали проекты, посвященные сохранению природного и культурного наследия Соловков.

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