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Медведев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

Медведев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

REUTERS/Tingshu Wang Теннисист Даниил Медведев, признанный пятой ракеткой мира, одержал победу в третьем круге матча над итальянцем Маттео Арнальди на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Шанхаеок.

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