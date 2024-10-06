Медведев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

REUTERS/Tingshu Wang Теннисист Даниил Медведев, признанный пятой ракеткой мира, одержал победу в третьем круге матча над итальянцем Маттео Арнальди на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) серии "Мастерс" в Шанхаеок.
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