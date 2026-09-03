stroimdom21
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stroimdom21

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Почему разрозненные системы безопасности здания могут стоить слишком дорого в критический момент

Каждый раз, когда я захожу в современное офисное здание или бизнес-центр, невольно обращаю внимание на то, как организованы системы безопасности.

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