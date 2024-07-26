В Госдуме предложили оборудовать все парковки местами для электрокаров

В России предложили сделать обязательным наличие специальных мест для электромобилей на парковках. Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от партии «Новые люди», документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
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