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Уничтожен еще один "Абрамс"

Уничтожен еще один "Абрамс"

Утро начинается не с кофе, а с очередного сгоревшего "Абрамса".https://colonelcassad.livejournal.com/9134486.

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Комментарии
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ЕД
Елена Дивногорская
Правильное начало!
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Похоже, янкесы правы. АбрЯмс - лучшая в мире, самоходная...дымовая шашка. Чтоб вы все сгорели, чертово семя! И - в переплавку !
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14 час.
Евгений Благородный
Пиндосы с гейропой хотели Российского воина напугать, запугать своим железом, но очень ошиблись. Напротив у Русских солдат они возбудили страсть охотника.
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14 час.

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