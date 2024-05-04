Утро начинается не с кофе, а с очередного сгоревшего "Абрамса".https://colonelcassad.livejournal.com/9134486.
Уничтожен еще один "Абрамс"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕД
Елена Дивногорская
Правильное начало!
Ответить
15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Похоже, янкесы правы. АбрЯмс - лучшая в мире, самоходная...дымовая шашка. Чтоб вы все сгорели, чертово семя! И - в переплавку !
Ответить
14 час.
Евгений Благородный
Пиндосы с гейропой хотели Российского воина напугать, запугать своим железом, но очень ошиблись. Напротив у Русских солдат они возбудили страсть охотника.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии