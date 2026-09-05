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Царьград

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Кваснов: ИИ не заменит судью в правосудии России

Кваснов: ИИ не заменит судью в правосудии России

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на форуме БРИКС сообщил, что искусственный интеллект будет использоваться как инструмент и помощник в судопроизводстве, но не заменит собой человека в принятии решений и оценке доказательств.

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