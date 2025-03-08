Режиссер «Мандалорца» Джон Фавро представит сериал «Удачливый кролик Освальд»

Джон Фавро («Мандалорец») представит новый сериал для Disney+, сообщает deadline. Проект представляет собой гибрид анимации и живого действия и рассказывает о приключениях Освальда, эксцентричного и самовлюбленного кролика.
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