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Культуромания

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Режиссер «Мандалорца» Джон Фавро представит сериал «Удачливый кролик Освальд»

Режиссер «Мандалорца» Джон Фавро представит сериал «Удачливый кролик Освальд»

Джон Фавро («Мандалорец») представит новый сериал для Disney+, сообщает deadline. Проект представляет собой гибрид анимации и живого действия и рассказывает о приключениях Освальда, эксцентричного и самовлюбленного кролика.

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