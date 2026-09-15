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Ивановские новости

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15 сентября 1928 года: что изменилось в уставе Иваново-Вознесенского ГУМа

15 сентября 1928 года: что изменилось в уставе Иваново-Вознесенского ГУМа

ИВГУМ размещался в купеческом здании, торговал напрямую с производителями и использовал товарные ордеры, предшественники подарочных сертификатов.

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