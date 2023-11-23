Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 23-е ноября

Сегодня дням по всей стране прогнозируются сильные снег и метели, а также до 11 градусов мороза.По мнению синоптиков, над Белоруссией сегодня будет царить облачная с прояснениями, и порой очень непредсказуемая погода.
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