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test mazurok

1 подписчик

⏺60% туристов возвращаются на отдых в Крым «Действительно идет динамика, идет развитие, и мы движемся к выработке так называемого, наверное, крымского сервиса, назовем его так.

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