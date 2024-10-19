⏺60% туристов возвращаются на отдых в Крым «Действительно идет динамика, идет развитие, и мы движемся к выработке так называемого, наверное, крымского сервиса, назовем его так.
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⏺60% туристов возвращаются на отдых в Крым «Действительно идет динамика, идет развитие, и мы движемся к выработке так называемого, наверное, крымского сервиса, назовем его так.