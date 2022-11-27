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Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете, Гульберг – 2-й, Валнес – 3-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2022/23. Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам Общий зачет Мужчины 1.

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