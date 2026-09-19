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В СССР о нем мечтали, но вживую не видели: почему немецкий MZ ценили выше легендарной «Явы»

В СССР о нем мечтали, но вживую не видели: почему немецкий MZ ценили выше легендарной «Явы»

Была одна марка мотоциклов, о которой слышали советские мотолюбители, но вживую их видели единицы. О них читали, видели фото в журналах, были знакомы с техническими характеристиками, но только один из десяти слышал звук его мотора.

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