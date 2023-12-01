Выписка из УК Республики Беларусь.

Статья 209. МошенничествоСтатья 212. Хищение имущества путем модификации компьютерной информации4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должност .
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