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Петербургский дневник

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Путин встретится с главой президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими

Путин встретится с главой президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими

На переговорах планируется обсудить перспективы развития отношений между странами Президент России Владимир Путин в среду, 28 МАЯ, проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет находиться в РФ с официальным визитом.

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