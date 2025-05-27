Путин встретится с главой президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими

На переговорах планируется обсудить перспективы развития отношений между странами Президент России Владимир Путин в среду, 28 МАЯ, проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет находиться в РФ с официальным визитом.