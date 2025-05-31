Овчинский: 880 жителей ЮАО переехали по реновации с начала года

С начала года жители пяти старых домов в Южном административном округе Москвы переехали в новые квартиры в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.