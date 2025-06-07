БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 435 подписчиков

Отчётность ради отчётности: как новый «прозрачный» закон снова валит всё на жителей

Отчётность ради отчётности: как новый «прозрачный» закон снова валит всё на жителей

Ну что, граждане собственники, поздравляю вас — вы официально стали контролирующим органом собственной управляющей компании.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Для того ли криминальные структуры захватывали ЖКХ и управляйки, чтобы отчитываться перед некими гражданами, возомнившими о себе невесть что?! Ныне все законы сооружаются нашей госдурой (дура-то, дура, да себе на уме!) в целях дальнейшего безнаказанного ограбления населения в пользу криминала и живоглотов-олигархов.
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