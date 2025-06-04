Минобороны РФ: российский дрон «Герань» уничтожил склад беспилотников ВСУ под Херсоном

Российский дрон-камикадзе «Герань» уничтожил склад беспилотников ВСУ под Херсоном. Средствами объективного контроля была зафиксирована многократная вторичная детонация, подтвердив успешное поражение цели и ее ликвидацию.
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