В Москве построят еще два спортивных центра

Власти Москвы активно работают над развитием спортивной сферы. С 2011 года за счет города и инвесторов в столице построили огромное количество различных спортивных объектов, а количество москвичей, занимающихся спортом, выросло более чем в два раза.
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