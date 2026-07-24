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Царьград

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Реконструкция парка «Дружба» обойдется в 1,4 млрд рублей

Реконструкция парка «Дружба» обойдется в 1,4 млрд рублей

Первый этап реконструкции парка «Дружба» потребует порядка 800 миллионов рублей. Совокупные затраты на реализацию всего проекта составят около 1,4 миллиарда рублей.

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