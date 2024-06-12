Большой куш: кредитную организацию во Владивостоке ограбили на 30 миллионов рублей

Во Владивостоке задержаны подозреваемые в краже 30,5 миллионов рублей. Предположительно, они, действуя согласно разработанному плану, проникли в хранилище некоммерческой банковской организации, откуда и похитили особо крупную сумму денег, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.