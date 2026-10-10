Ввоз вин, колы и минералки из Грузии приостановил Роспотребнадзор

Продукция не соответствует установленным стандартам.Роспотребнадзор временно запретил ввоз и продажу несколько грузинских напитков в РФ, пишет РБК со ссылкой на официальный документ ведомства.
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