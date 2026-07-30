Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал намерение Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.
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