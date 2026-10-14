Кристиан Хорнер рассказал, что не может простить Хельмуту МаркоGetty Images / Red Bull Content PoolБывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер признался, что до сих пор разочарован поведением Хельмута Марко перед своим увольнением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым