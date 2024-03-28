Россия меняет тактику. Что это значит?

VO

Vladimir Orekhov

Комментируемый фрагмент - Вся остальная территория соседней страны пусть остается всё равно за кем. Комментарий - Автор несёт чепуху? Разве он не знает цели СВО? Что-то не помню, что мы в рамках СВО боремся только за "ценные территории". Если признать захват нужных территорий главной целью, то чем мы будем отличаться от обычных бандитов/оккупантов? Демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины (т.е. безопасность России - главные цели СВО и не надо это искажать в угоду наших противников).