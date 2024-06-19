Около 60 наёмников, разговаривающих на французском языке, прибыли в порт Одессы. Местные жители видели как минимум три катера с военными в форме, отличной от формы ВСУ.
В Одессе прибыло 60 французов на трех катерах. В городе "растворились"
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Надо брать, так денег нету, людей нету и население России - русские уменьшаются, не братья тоже не хотят русскими называться, а пришлым эта война и нах не нужна, пришлых в России уже 10 % вроде как. Как сказал ВВП ; : нам бы наши земли, дай Бог, освоить..... . Очень много мечтаний, как маниловы из пьесы, но мы то помним Россию сильную, до 1918-го года русские бабы по семеро рожали, а теперь по нарастающей за 106 лет усыхает русский народ числом. Так и будем мечтать или вернём Кремль батюшкам, а чиновникам отдельно, как царь Петр1 начал развитие России....
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8 час.
Oleg Prauskov
Этих лягушатников россияне всех убьют!!!И правильно сделают!!!Всё до единого и им подобных тоже!!!!!
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6 час.
СЗ
Светлана Зуева
В Одессе мало темных углов? Прыгала,прыгала лягушка,бац.....и нетути!😉
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4 час.
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