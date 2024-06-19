В Одессе прибыло 60 французов на трех катерах. В городе "растворились"

Ч

ЧилиИвано

Надо брать, так денег нету, людей нету и население России - русские уменьшаются, не братья тоже не хотят русскими называться, а пришлым эта война и нах не нужна, пришлых в России уже 10 % вроде как. Как сказал ВВП ; : нам бы наши земли, дай Бог, освоить..... . Очень много мечтаний, как маниловы из пьесы, но мы то помним Россию сильную, до 1918-го года русские бабы по семеро рожали, а теперь по нарастающей за 106 лет усыхает русский народ числом. Так и будем мечтать или вернём Кремль батюшкам, а чиновникам отдельно, как царь Петр1 начал развитие России....