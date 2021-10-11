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«Барыня в море крови»: Юрист Соловьёв оценил шансы Собчак попасть под статью за ДТП в Сочи

Следствие вряд ли сможет доказать причастность телеведущей Ксении Собчак к смертельному ДТП в Сочи. Об этом Общественной службе новостей заявил заслуженный юрист России, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьёв.

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