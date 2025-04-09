Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 975 подписчиков

Россия требует объяснений от Франции по задержанию сотрудницы МИД с гаджетами

Россия требует объяснений от Франции по задержанию сотрудницы МИД с гаджетами

Министерство иностранных дел России запросило у Парижа объяснения по инциденту с задержанием французской пограничной службой сотрудницы российского МИД, у которой изъяли телефон и компьютер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерьян Смогловский
Не. Отпустите. Башня. Упадет
Ответить
22 час.
наверх