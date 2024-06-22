В Лихославле водителей тормозили для вручения памяток

Лихославльские автоинспекторы провели профилактическую акцию «Соблюдай скоростной режим!» Во время акции сотрудники напоминали водителям о необходимости быть внимательными при управлении транспортными средствами.
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