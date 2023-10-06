Автомобиль сгорел дотла в Кондопоге

В карельском городе пожарные пытались спасти транспортное средство, но шансов не было В четверг в 15 часов 56 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что возле дома на улице Кондопожской горит автомобиль.
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