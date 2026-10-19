Сейчас многие обсуждают протесты, охватившие Францию и соседние страны. Кто-то видит в них бунт мигрантов, кто-то – социальные волнения.
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