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В МЧС сообщили о приближении очень опасного для планеты астероида в 30 раз мощнее испытанной в 1961 году бомбы

В МЧС сообщили о приближении очень опасного для планеты астероида в 30 раз мощнее испытанной в 1961 году бомбы

В структуре МЧС - ВНИИ ГОЧС - сообщили о приближении критически опасного для планеты астероида. В случае удара Землю высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн - это в 30 раз больше, чем от испытанной в 1961 году советской термоядерной бомбы.

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