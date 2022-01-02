В МЧС сообщили о приближении очень опасного для планеты астероида в 30 раз мощнее испытанной в 1961 году бомбы

В структуре МЧС - ВНИИ ГОЧС - сообщили о приближении критически опасного для планеты астероида. В случае удара Землю высвободившаяся энергия составит 1717 мегатонн - это в 30 раз больше, чем от испытанной в 1961 году советской термоядерной бомбы.