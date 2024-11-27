В Петербурге в среду, 27 ноября, будет пасмурно и тепло

Температура составит плюс 5 градусов Погода 27 ноября Петербург сохранит циклонические черты, и останется облачной, с небольшим и локальными дождями, которые в отдельных районах области могут сопровождаться мокрым снегом.
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