Белорусский рубль снизился на 60% по отношению к Российскому с начала марта

После начала специальной военной операции курс российского рубля дешевел не только к основным мировым резервным валютам, а и к курсам валют соседних стран, поскольку их финансовая система хоть и имеет большую зависимость от российской, но все же их национальная денежная система все равно больше ориентированаБелорусский рубль Прокопец АнтонПосле начала специальной военной операции курс российского рубля дешевел не только к основным мировым резервным валютам, а и к курсам валют соседних стран, поскольку их финансовая система хоть и имеет большую зависимость от российской, но все же их национальная денежная система все равно больше ориентирована на доллар США, таким образом курс их валют значительно укрепился в отношении к соседу.