"Здесь слабость, там слабость": Хазин объяснил хитрый ход Путина против США и Китая

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ну,да...Как в той поговорке&quot;Нужно найти вора ,но при этом не выйти на самих себя...&quot;
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7 час.
Т
Тамара
Хозяин, наоборот, ЕСТЬ, а вот все законы, поправки, изменения, дополнения принемают другие. Те самые, которых выбираем мы с вами. Вот и весь расклад.
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7 час.
Дмитрий Танцюра
любой адвокат , докажет , что решение референдума недействительно , так как его подопечный при высокой нехватки инсулин  принемал . Вот , это  истина зкона , за это все юрист статью за мужеложесиво обязаны писать , но нехотят .
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58 мин.

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