"Здесь слабость, там слабость": Хазин объяснил хитрый ход Путина против США и Китая

Nikolia Vovchenko Ну,да...Как в той поговорке"Нужно найти вора ,но при этом не выйти на самих себя..."

Т Тамара Хозяин, наоборот, ЕСТЬ, а вот все законы, поправки, изменения, дополнения принемают другие. Те самые, которых выбираем мы с вами. Вот и весь расклад.