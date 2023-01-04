Орелtimes

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В Орле бомж ограбил женщину на глазах у полицейских

В Орле бомж ограбил женщину на глазах у полицейских

В Северном районе Орла сотрудники УГИБДД по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Им оказался молодой парень без определенного места жительства, который напал на женщину и похитил у неё сумку с находящимися внутри кошельком и деньгами.

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