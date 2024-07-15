Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русские диверсанты в Германии раздели и напугали военных США

Русские диверсанты в Германии раздели и напугали военных США

КОТ  КОСТЯН Военная форма американского образца отныне вне закона на европейских просторах. По крайней мере, в Германии её носителям рекомендовали снять сие тряпье и шастать в гражданском, когда они выходят за пределы военных баз.

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