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Ераносян: если стрелок ВСУ выстрелит из "Стингера", то попадёт в свой вертолёт

Ераносян: если стрелок ВСУ выстрелит из "Стингера", то попадёт в свой вертолёт

По мнению капитана первого ранга запаса Владимира Ераносяна, доставить на Украину зенитные управляемые ракеты "Стингер" под прикрытием гуманитарной помощи через Польшу вполне возможно, поскольку американские ПЗРК довольно небольшие по размеру.

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