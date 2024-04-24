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Полиция задержала жителя Иванова с боевым пистолетом ТТ и отправила в изолятор

Полиция задержала жителя Иванова с боевым пистолетом ТТ и отправила в изолятор

Оружие изъято, на задержанного возбуждено уголовное дело.В ивановских пабликах распространилось видео, на котором человек с пистолетом угрожает другому мужчине и в ходе диалога производит выстрел в сторону.

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