Полиция задержала жителя Иванова с боевым пистолетом ТТ и отправила в изолятор

Оружие изъято, на задержанного возбуждено уголовное дело.В ивановских пабликах распространилось видео, на котором человек с пистолетом угрожает другому мужчине и в ходе диалога производит выстрел в сторону.
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