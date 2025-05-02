Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского проведению 9 мая в Москве парада в честь 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне над нацисткой Германией — это дикость и признание в терроризме.
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