«Сам чего из глуши вылез?»: миллиардер в лаптях Стерлигов поплатился за требование отобрать у россиянок телефоны

Телеканал "78" Скандальный миллиардер Герман Стерлигов потребовал отобрать у россиянок смартфоны, назвав их главной причиной разводов.
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