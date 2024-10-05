Помогающая СВО и борющаяся за права русских «Русская Община» ответила омбудсмену из Чечни (ВИДЕО)

Один из координаторов «Русской Общины» Андрей Афанасьев вернулся из зоны СВО и записал ответ чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву, который ранее призвал правоохранительные органы провести проверку нашей деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии