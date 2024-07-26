Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться

Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Центр» выполнили стрельбу 220-миллиметровыми агитационными снарядами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
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