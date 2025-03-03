Овчинский: завершено строительство медицинского центра в Косино-Ухтомском

На востоке Москвы возведен новый многопрофильный медицинский центр, который сможет принимать до 30 пациентов за смену, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.