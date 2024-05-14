МИД РФ: товарооборот с Центральной Азией в 2023-м превысил 44 млрд долларов

Товарооборот России с Центральной Азией в прошлом году составил более 44 миллиардов долларов, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
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