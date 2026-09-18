Bloomberg: США отложат новые пошлины для КНР до встречи Трампа и Си

Белый дом отложит объявление новых пошлин, связанных с «избыточными производственными мощностями» торговых партнеров, как минимум до встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, выяснил Bloomberg.
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