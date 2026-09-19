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Как найти мотивацию для занятий спортом

Как найти мотивацию для занятий спортом

Может ли мотивация быть плохой? Когда мы ищем мотивацию для занятий спортом, тренировок (бега, йоги, пилатеса  — да чего угодно), мы редко исходим от позитивной мотивации.

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