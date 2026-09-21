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BMW X1 получил специальную версию Luxury Edition

BMW X1 получил специальную версию Luxury Edition

BMW представила специальную версию компактного кроссовера X1 — Luxury Edition. Новинка построена вокруг идеи сдержанной роскоши: чёрный кузов, серебристые детали, крупные колёса и более богатое оснащение без радикальных изменений внешности.

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